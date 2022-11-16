До 31 декабря владимирцам нужно оплатить квитанции за отопление, горячую воду, свет и внести рекомендуемый платеж за декабрь.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» разыгрывает бытовую технику в рамках традиционной акции «В Новый год – без долгов». Победители получат телевизор, умную колонку, микроволновую печь, а также другие ценные призы.До 31 декабря владимирцам нужно оплатить квитанции за отопление, горячую воду, свет и внести рекомендуемый платеж за декабрь.«Тем, кто выполнит все условия, спишут пени. Для списания пеней, взысканных через суд, необходимо обратиться в офис «ЭнергосбыТ Плюс». Списание произойдет лишь при полном погашении долга, в том числе госпошлины», - рассказали в пресс-службе компании.Рекомендуемый платеж за декабрь выставляется только для участия в акции и не является обязательным. Счета за декабрь абоненты получат отдельно, в установленные сроки.Помимо бытовой техники участники акции смогут получить сувениры и подарочные наборы. Обладателей главных призов определят в январе 2023 года. Победителей выберут в каждом муниципальном районе присутствия компании.