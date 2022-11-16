Власти пытались обжаловать вердикт, но апелляция оставлена без удовлетворения.

Во Владимире мать двоих детей отсудила право на пособие. Об этом сообщает Фрунзенский районный суд.Первоначально ей отказали в выплате, сославшись, что среднедушевой доход семьи превышал величину прожиточного минимума. Женщина не согласилась с решением властей и пошла в суд, который встал на её сторону.На процессе выяснилось, что достаток семьи рассчитан неверно. Чиновники включили в него стоимость набора социальных услуг и единовременные выплаты. Кроме того, неверно определён размер пособия истца по безработице. Здесь суд усмотрел вину Центра занятости, предоставившего некорректную информацию.В итоге на ответчика возложена обязанность произвести назначение и выплату ежемесячного пособия на детей. Власти пытались обжаловать вердикт, но апелляция оставлена без удовлетворения.