Иск против нововведений подали 49 человек. Они требовали признать незаконным решение горсовета о переименовании.

Во Владимире суд признал законным переименование улицы Парижской Коммуны. Теперь она названа в честь погибшего на Украине генерала .Иск против нововведений 49 человек. Они требовали признать незаконным решение горсовета о переименовании.Владимирцы ссылались на Устав города, по которому к полномочиям депутатов относится утверждение наименований, переименование и упразднение названий топонимических объектов, не относящихся к территориям проживания людей. Кроме того, новое название несоответствовало положению, которое запрещает использовать генетивные конструкции.Свою позицию на процессе изложила и прокуратура. Ведомство просило отказать в удовлетворении иска, что суд и сделал. Однако горожане не намерены останавливаться. Далее последует апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию.