С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177256 владимирцев.

Во Владимирской области 16 ноября выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 2 - в Ковровском, Александровском и Селивановском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Меленковском, Вязниковском и Суздальском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177256 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49235 заболевших во Владимире, 20933 - в Ковровском районе и 19171 - в округе Муром.