В Петушинском районе на участке строительства развязки для автобана М-12 подрядчик установит металлические рамы.

Во Владимирской области на М-7 в ночь на 17 ноября ограничат движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».В Петушинском районе на участке строительства развязки для автобана М-12 подрядчик установит металлические рамы. Для этого с 00:00 до 5:00 17 ноября на 114-ом км «семёрки» введут ограничения движения транспорта. Проезжую часть сузят.«Работы выполнит компания «Стройтрансгаз». В указанный промежуток времени проезд машин остановят четыре раза на общий период не более 60 минут», - уточнили дорожники.Автомобилистам предлагают следующий маршрут объезда: через Ставрово, Кольчугино, Киржач и Покров с выходами на М-7.