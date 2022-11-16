Во Владимирской области ночью 17 ноября временно ограничат движение в зоне строительства транспортной развязки с М-12 на 114 км трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор

Во Владимирской области ночью 17 ноября временно ограничат движение в зоне строительства транспортной развязки с М-12 на 114 км трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». С 0:00 до 5:00 проезжую часть на участке сузят, максимальная скорость снизится до 40 км/ч. Четыре раза не дольше, чем на час,