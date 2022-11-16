Он направлен на поддержку и развитие лидеров добровольческой деятельности с целью повышения их...

Он направлен на поддержку и развитие лидеров добровольческой деятельности с целью повышения их навыков публичных выступлений, владения речью и грамотного изложения своих мыслей, выстраивания партнёрских отношений, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В проекте примут участие молодые активисты и организаторы-волонтёры в возрасте от 14 до 25 лет. Тренинги помогут молодёжи адаптироваться под стремительно изменяющиеся условия рынка труда, стать обладателями качественных навыков общения. Они будут проводиться на площадках муниципальных образований Владимирской области.Первое мероприятие в рамках «Школы коммуникаций» состоится 18 ноября во Владимире по адресу: ул. Студенческая, 4а. Начало – в 12.00.В ближайшее время такие тренинги планируется провести в Ковровском, Гороховецком, Меленковском и Киржачском районах.Фото https://www.pxfuel.com