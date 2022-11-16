За прошедшие сутки 16 ноября лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной...

За прошедшие сутки 16 ноября лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:8 случаев во Владимире,3 - в Муромском районе,2 - в Ковровском,0 - в Петушинском,0 - в Кольчугинском,2 - в Александровском,0 - в Юрьев-Польском,4 - в Гусь-Хрустальном,0 - в Судогодском,0 - в Собинском,2 - в г. Радужный,0 - в Киржачском,0 - в Камешковском,0 - в Гороховецком,1 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,1 - в Суздальском,2 - в Селивановском районе.