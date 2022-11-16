Но все же провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель. 21%...

Но все же провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель.21% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 3% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами, выяснил сервис SuperJob.В каждой третьей компании (32%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.Фото https://www.pxfuel.com