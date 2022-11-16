Энергетики активизировали работу по взысканию средств.

Во Владимирской области 26 тысяч владельцев жилья получили красные квитанции должников. Энергетики активизировали работу по взысканию средств.Такие квитки вручили владимирцам, которые более двух месяцев не платят за свет. Если потребитель проигнорирует предупреждение, то ресурсоснабжающая организация вправе принудительно взыскать долг. Документы направляются судебным приставам. Далее абонентам грозит арест счетов и имущества.Добавим, что клиенты «Энергосбыта», которые 28 февраля 2023 года будут оплачивать услуги картой «Мир» через «Личный кабинет», получат 1% кешбэка.