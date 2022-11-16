Владимирская область заняла 47 место в рейтинге регионов РФ по ипотечным платежам.

Владимирская область заняла 47 место в рейтинге регионов РФ по ипотечным платежам. Его составили коллеги из «РИА Новости».Средний ежемесячный взнос у владимирцев составляет почти 60% от средней зарплаты. Средний срок кредита - 278 месяцев, а размер займа - свыше 3 млн рублей.Для сравнения, соседи из Ярославской области расположились на 50-ом месте, рязанцы - на 62, нижегородцы на 71, а жители Ивановской области на 80. Последние гасят ссуду 72-мя процентами дохода.В лидерах по стране - Чукотка, Магадан и ЯНАО.В конце списка - Карачаево-Черкессия, Калмыкия и Севастополь.