Владимирская область заняла 47 место в рейтинге регионов РФ по ипотечным платежам.
Владимирская область заняла 47 место в рейтинге регионов РФ по ипотечным платежам. Его составили коллеги из «РИА Новости».
Средний ежемесячный взнос у владимирцев составляет почти 60% от средней зарплаты. Средний срок кредита - 278 месяцев, а размер займа - свыше 3 млн рублей.
Для сравнения, соседи из Ярославской области расположились на 50-ом месте, рязанцы - на 62, нижегородцы на 71, а жители Ивановской области на 80. Последние гасят ссуду 72-мя процентами дохода.
В лидерах по стране - Чукотка, Магадан и ЯНАО.
В конце списка - Карачаево-Черкессия, Калмыкия и Севастополь.