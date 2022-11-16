Во Владимирской области утвердили новые требования по содержанию и выгулу домашних питомцев, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года. Департамент ветеринарии издал 16 октября

Во Владимирской области утвердили новые требования по содержанию и выгулу домашних питомцев, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года. Департамент ветеринарии издал 16 октября соответствующее постановление, регулирующее даже правила кормления на ближайшие 6 лет. Таким образом, с 1 марта в регионе будет запрещено допускать собак в общественные здания, кроме собак-поводырей, служебных псов, щенков