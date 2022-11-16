Теперь хозяева обязаны убирать за животными на улице.

Во Владимирской области утвердили новые выгула животных. Департамент ветеринарии опубликовал соответствующее постановление.Теперь хозяева животных обязаны водить особей опасных пород на поводке и с намордником, а также убирать за питомцами. Загрязнение общественных мест продуктами жизнедеятельности собак недопустимо. Выгул разрешен лишь в специально отведённых местах. Запрещено гулять с собаками, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Четвероногих, кроме собак-поводырей, запрещено пускать в детские, образовательные, спортивные, медицинские организации, а также в заведения общепита.Детям до 14 лет запрещается брать на улицу собак, чья высота в холке превышает 40 см. Животное можно будет оставить у аптеки или магазина, но с условием, что оно будет надёжно привязано.Максимальное количество животных, которое проживает в квартире или доме, владелец определяет сам, но исходя из требований и норм СанПиНа.