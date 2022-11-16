Целю операции стала профилактика семейно-бытового насилия, социального неблагополучия, усиление...

Целю операции стала профилактика семейно-бытового насилия, социального неблагополучия, усиление контроля за образом жизни граждан, склонных к совершению противоправной деятельности.Сотрудники полиции по месту жительства проверили более 1 300 граждан, состоящих на различных видах учета в органах внутренних дел. Это ранее судимых граждане, лица, склонные к совершению тяжких преступлений на бытовой почве и злоупотребляющие алкоголем, неблагополучные семьи, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Вновь поставлено на профилактический учет 29 человек, большая часть которых – нарушители в сфере семейно - бытовых отношений и больные алкоголизмом.За пять дней проведения мероприятий возбуждено свыше 70 уголовных дел превентивной направленности, из которых 50 – выявлены участковыми уполномоченными полиции. Возбуждено 20 уголовных дел по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), 17 уголовных дел по ст. 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).Сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне задокументировано 1 040 административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.Фото https://www.pxfuel.com