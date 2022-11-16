В результате борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в Петушинском районе задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в

В результате борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в Петушинском районе задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Полицейские установили, что в мае и июне 2022 года обвиняемый продал двоим жителям Петушков «разовые дозы синтетического наркотика», который приобрел через тайник с целью дальнейшего сбыта. В отношении мужчины