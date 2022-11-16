Своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик предупредил, что в будущем Западу придется нести за это ответственность.

Своими действиями США и страны Евросоюза поддерживают украинский фашизм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик предупредил, что в будущем Западу придется нести за это ответственность.Володин прокомментировал появившуюся в прессе фотографию, на которой изображены двое привязанных к столбу жителей Херсона. По данным СМИ, эти люди поддерживали Россию.Володин напомнил, что такие же зверства творили фашисты на оккупированных территориях СССР. От рук бандеровцев и их приспешников погибли около 50 тысяч человек, включая стариков и детей, отметил спикер.По его словам, подобные деяния вновь подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине. Запад, поставляя оружие Украине, поддерживает фашизм, подчеркнул Володин."За это им в будущем придется нести ответственность", – написал политик в своем .Ранее Володин Украину государством-банкротом. Из иностранных кредитов и займов формируется почти 40% бюджета страны, а в следующем году зарубежное финансирование вырастет до 58%, уточнил он.Также Володин на стремительную депопуляцию Украины. С 2014 года численность населения страны сократилась на 53,7%.