Надежда Бабкина уже много лет счастлива в отношениях с молодым красавчиком.
Надежда Бабкина уже много лет счастлива в отношениях с молодым красавчиком.
Советская и
российская народная певица Надежда Бабкина только в 53 года обрела женское
счастье с молодым мужчиной Евгением, который младше звезды на 30 лет. Многие
предрекают крах союзам с разницей в возрасте больше 10 лет, но счастливые истории
доказывают обратное. Так, Алла Пугачева, Алена Хмельницкая и многие другие
взрослые женщины долгие годы счастливы в браке. В разговоре с
психолог Яна Лейкина объяснила, на чем держатся такие отношения.
"Что же есть
у молодых мужчин? Конечно, больше энергии, больше сексуальной привлекательности,
конечно, выше потенция… Они лучше ухаживают, они больше могут, они выносливы",
— говорит эксперт. Яна добавляет, что для привлечения такого мужчины нужно
самой быть яркой, необычной и увлекательной.
Вот и получается,
что 72-летняя Надежда Бабкина буквально держит на цепи своего мужика ради
горячего секса. Она не тащит Евгения в ЗАГС, не настаивает на совместном
проживании, а просто хочет, чтобы любимый был рядом.