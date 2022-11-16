Надежда Бабкина уже много лет счастлива в отношениях с молодым красавчиком.

Надежда Бабкина уже много лет счастлива в отношениях с молодым красавчиком.Советская ироссийская народная певица Надежда Бабкина только в 53 года обрела женскоесчастье с молодым мужчиной Евгением, который младше звезды на 30 лет. Многиепредрекают крах союзам с разницей в возрасте больше 10 лет, но счастливые историидоказывают обратное. Так, Алла Пугачева, Алена Хмельницкая и многие другиевзрослые женщины долгие годы счастливы в браке. В разговоре спсихолог Яна Лейкина объяснила, на чем держатся такие отношения."Что же естьу молодых мужчин? Конечно, больше энергии, больше сексуальной привлекательности,конечно, выше потенция… Они лучше ухаживают, они больше могут, они выносливы",— говорит эксперт. Яна добавляет, что для привлечения такого мужчины нужносамой быть яркой, необычной и увлекательной.Вот и получается,что 72-летняя Надежда Бабкина буквально держит на цепи своего мужика радигорячего секса. Она не тащит Евгения в ЗАГС, не настаивает на совместномпроживании, а просто хочет, чтобы любимый был рядом.