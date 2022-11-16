В Москве состоялась премьера третьего сезона популярного российского сериала Тест на беременность. Главные роли в этом проекте KION исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Актер и телеведущий Сергей Мигицко в этом фильме сыграл врача-анестезиолога Александра Анатольевича Донцова. Корреспондент Дни.ру поговорил со звездой.

В Москве состоялась премьера третьего сезона популярного российского сериала "Тест на беременность". Главные роли в этом проекте KION исполнили Светлана Иванова, Евгений Пронин и Кристина Орбакайте. Актер и телеведущий Сергей Мигицко в этом фильме сыгралврача-анестезиолога Александра Анатольевича Донцова. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой.Сергей Мигицко женат вторым браком. Обе его супруги к искусству отношения не имеют. Зато дочери пошли по стопам актера. Екатерина Мигицко (род. 1980) играет в Московском театре Ленком Марка Захарова. А Анна Мигицко (род. 1994) служит в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева Санкт-Петербурга.Сергей Мигицко знает все подводные камни этой профессии. "Старшую дочь я отговаривал, конечно, – признался он "Дни.ру". – Но он все равно пролезла! А младшую и не отговаривал".Есть у актера и внук. "Ему десять лет и пока рано говорить, какую профессию он выберет в итоге, – улыбается артист. – Но он очень похож на меня! И гордится моими успехами. Я для него авторитет, хотя и побаивается меня".Правда, проводить время с внуком удается редко. "Он с мамой живет в Москве, а я – в Питере", – пояснил актер.Сергей Мигицко в апреле будущего года отметит 70-летие. Но, по его словам, подготовкой к юбилею он пока не занимается – и рано, и настроение не то. Зато думает о работе, о ролях. В этом году, например, помимо "Теста на беременность", он появился еще и в роли волейбольного тренера в сериале "Чайки".