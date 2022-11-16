Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела о...

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела о краже с банковского счета ранее судимым 36-летним местным жителем.Установлено, что летом обвиняемый нашел у одного из магазинов в Гусь-Хрустальном районе банковскую карту. До обращения в полицию владельца карты, фигуранту удалось списать с нее 10 000 рублей.Свою вину он признал полностью, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com