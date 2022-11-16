В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» «Единая Россия» запустила онлайн-курсы по оказанию...

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» «Единая Россия» запустила онлайн-курсы по оказанию первой медицинской помощи. Принять в них участие может любой желающий. Полученные знания позволят добровольцам принять участие в волонтерской работе в медицинских учреждениях.Юлия Арсенина, координатор проекта «Единой Росии» «Здоровое будущее» во Владимирской области, директор ГБУЗ ВО «МИАЦ»:- Все желающие пройти обучение должны зарегистрироваться на официальном сайте Высшей партийной школы «Единой России» на программу «Курсы сестринского дела». Успешно прошедшие теоретический курс и завершившие итоговый тест будут допущены к сдаче практических навыков в симуляционных центрах.Николай Соболев, волонтер «Единой России»:- Сейчас каждому человеку необходимо овладеть навыками по оказанию первой медицинской помощи. Скажу на своем опыта волонтера, который был и в ДНР, и в ЛНР. Перед отправкой мы все прошли краткий курс обучения по оказанию помощи и психологическую подготовку. Прибыв на место, мы столкнулись с разными проблемами, разными ранениями и поняли, что той подготовки, которая у нас была, оказалось недостаточно. Сейчас появилась возможность пройти обучение на базе Высшей партийной школы всем необходимым медицинским навыкам. Считаю, что это очень хорошо поможет как в волонтерской сфере на территории проведения СВО, так и в повседневной жизни.