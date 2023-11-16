Активисты владимирского регионального отделения Движения первых встретились с сенатором...

Активисты владимирского регионального отделения "Движения первых" встретились с сенатором Владимиром Киселевым.Напомню, это детское движение было поддержано Президентом. Владимир Путин возглавил наблюдательный Совет организации. Сегодня во Владимирской области почти пятнадцать тысяч «первых». В регионе действует 327 первичных отделений и пять центров Движения – в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Гороховецком, Судогодском и Александровском районах. В ближайшее время владимирские активисты проведут около двух десятков мероприятий: в их числе форум детских инициатив «Будущее за нами», чемпионат по оказанию первой помощи, акции «Хрупкий лед» и «Подари праздник».Анастасия Староверова, активистка «Движения первых»:- Движение первых каждый день живет новыми событиями, новыми впечатлениями, яркими эмоциями. Благодаря Движению Первых я объездила всю Россию, познакомилась с невероятно талантливыми, креативными ребятами, на себе прочувствовала наш масштаб и единство на себе.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- У Первых много идей, много энергии и огромное желание менять жизнь – свою и своей страны – к лучшему. А старшие товарищи всегда готовы помочь и поддержать.«Ребята понимают: от того, какими будут они сами, зависит то, какой будет Россия. Я уверен, среди моих сегодняшних собеседников есть будущие руководители городов и районов, будущие руководители нашего региона, а может быть, и нашей страны.