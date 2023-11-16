Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Губернатор области Александр Авдеев посетил Владимирский центр механической обработки. Это единственное предприятие в стране, производящее турбомолекулярные насосы.Генеральный директор Роман Щибров отметил, что предприятие успешно работает уже 11 лет. А западные санкции никак не отразились на работе центра — заказчиков стало больше, а конкурентов меньше. За 10 месяцев объём отгруженной продукции превысил 80 млн рублей. Главе региона продемонстрировали производственный потенциал центра, после чего Александр Авдеев обсудил с руководством перспективы предприятия.Он подчеркнул, что на предприятии сейчас не хватает кадров: нужны наладчики и токари-универсалы.