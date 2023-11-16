«Чёрный лесоруб» из Владимирской области получил условный срок. Ковровским городским судом вынесен...

«Чёрный лесоруб» из Владимирской области получил условный срок.Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Выяснилось, что мужчина с марта по май текущего года незаконно вырубил 81 сосну вблизи деревни Бабурино Ковровского района.В дальнейшем «чёрный лесоруб» при помощи знакомых перевёз деревья на арендованную пилораму.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области: «Впоследствии незаконно срубленная древесина и продукты её переработки (брус) у осужденного были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В результате преступных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей...»Сообщается, что виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев. Но при этом автомобиль («ГАЗ-33021»), использованный для перевозки срубленной древесины, а также бензопила конфискованы и обращены в доход государства.«Кроме того, судом удовлетворён иск ГКУ ВО «Ковровское лесничество» о взыскании с осужденного имущественного вреда, причиненного преступлением, в обозначенной выше сумме...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил.Фото-иллюстрация: pxfuel.com