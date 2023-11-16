На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.«За все время работы к Геопорталу обратились более 14,5 млн раз, в среднем это порядка 8,8 тыс. просмотров в день. В частности, с начала текущего года ресурсом воспользовались свыше 4,5 млн раз – рост на 26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил министр.При этом самыми популярными сервисами стали «Градпроработка онлайн» (к ней обратились 6,2 миллиона раз), «Кадастровый инженер» (530 тысяч запросов) и «Стройка рядом с домом», где зафиксировано более 480 тысяч визитов.Отмечается, что инструмент по онлайн-градпроработке позволяет моментально получить информацию о потенциале земельного участка и убедиться, распространяются ли на него какие-либо ограничения.Кроме того, запущенный три года назад сервис «Кадастровый инженер» обеспечивает оперативную проверку ограничений, необходимых при формировании новых участков земли.Наконец, занявший третье место ко количеству обращений сервис «Стройка рядом с домом» дает людям информацию о строительных работах в радиусе трех километров от интересующих их участков. Сервис также предоставляет данные о функциональном назначении объекта, разрешении на стройку и стадии ее реализации.Суммарно на Геопортале Подмосковья функционируют 12 сервисов и многослойные карты. Три новых сервиса внедрили в этом году, и ими уже воспользовались более 40 тысяч раз.Стоит отметить, что растущий спрос на сервисы Геопортала Подмосковья объясняется автоматизацией процессов, что делает его неотъемлемым инструментом среди жителей, инвесторов и специалистов по проектам в сфере строительства и недвижимости.