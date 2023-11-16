Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил новую коммунальную технику. Коммунальная...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил новую коммунальную технику.Коммунальная техника- районам. Во Владимирскую область пришла партия спецмашин.Технику, закупленную для муниципальных образований региона, а также для областных дорожников, осмотрел губернатор Александр Авдеев. "Коммунальный автопарк" развернули в посёлке Улыбышево Судогодского района. Спецтранспорт и оборудование закуплены на средства региональной казны. Машины позволят повысить безопасность дорог, улучшить транспортную доступность, в том числе и для школьных автобусов. Решением главы региона на закупку выделено 630 миллионов рублей. Сейчас поставлено 3 десятка машин. Автогрейдеры, колесные тракторы, техника для уборки, комбинированные машины. Эта партия- первая. В планах - поставка еще 123 единиц.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Она разойдётся по муниципалитетам. Остальное придёт к декабрю. Все законтрактовано, всё практически в пути. И надеюсь, что это сильно поправит ситуацию коммунальных служб наших муниципалитетов. Еще раз говорю, техника различная, и для сельских дорог, и для городских улиц и тротуаров