Среди российского бизнеса растет интерес к работе с подростками.

Среди российского бизнеса растет интерес к работе с подростками. 19% российских компаний уже принимают их на работу, причем 10% из них — на постоянную. Более 60% проводят молодежную политику, в том числе направленную на учащихся школ — показало исследование, проведенное по просьбе «Билет в будущее» платформами «Профилум» и hh.ru.Как показало исследование, сейчас подростков на работу принимают почти каждая пятая (19%) компания. В большинстве случаев это летние подработки (67%) и неквалифицированный труд — вакансии курьеров, сотрудников колл-центров, продавцов, официантов. Однако 7% опрошенных рассматривают школьников на проектную работу, требующую профессиональных навыков, 10% нанимают их на постоянной основе.Особенно высокий интерес к найму школьников проявляют крупные компании: трудоустраивать их готовы 26%. Среди представителей среднего и малого бизнеса этот показатель составляет 22% и 10% соответственно.Помимо трудоустройства, бизнес развивает и другие направления работы с подростками: так, 61% российских компаний уже проводит молодежную политику, еще 34% планируют начать. 29% планируют привлекать или уже привлекают школьников до 14 лет на различные мероприятия. Главным фактором работы с молодежью 96% компаний назвали привлечение молодых сотрудников и формирование собственного кадрового потенциала. На втором и третьем месте — развитие молодежи внутри компании (58%) и усиление бренда работодателя (54%). Также 49% опрошенных компаний в числе целей проведения молодежной политики указывают развитие отрасли в целом, 31% назвали просвещение и помощь молодежи в самоопределении.В рамках молодежной политики 9% направляют ее на учащихся школ, еще 41% планируют расширить ее на эту аудиторию. При этом среди всех опрошенных работодателей 60% не знают о процедуре упрощения найма подростков. Таким образом информирование работодателей может стать значимым фактором в развитии молодежной политики в сфере трудоустройства подростков.Важной инициативой стало сотрудничество компаний с профориентационными проектами, которое помогает работодателям повышать свою узнаваемость среди подростков, выстраивать HR-бренд и формировать кадровый резерв. О готовности сотрудничать с центрами профориентации сообщили 81% опрошенных среди тех, кто пока не направляет молодежную политику на учащихся школ.««Билет в будущее» готов выступать и уже выступает глобальным посредником между государством, устанавливающим задачи по профориентации и создающим условия для этого, бизнесом, стремящемся к эффективной кадровой стратегии, подрастающим поколением, ищущим себя в жизни с помощью форматов, которые предлагает программа. Отмечу, что Фонд Гуманитарных Проектов (как оператор "Билета в будущее”) уже показал свою гибкость в вопросах адаптации форматов под нужды как партнеров, так учеников, которые стремятся сформировать свое решение, попробовав разные профессии еще в школе. Уверен, что те учащиеся сегодня, которые когда-то станут работодателями, проявят в будущем большую лояльность к молодым соискателям, если получат позитивный опыт сейчас», — комментирует Иван Есин Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (оператор программы "Билет в будущее”).Как показало исследование, основные задачи в вопросах молодежной политики у федеральных и у региональных работодателей различаются. Если для федеральных работодателей важно масштабирование собственных профориентационных практик и повышение узнаваемости бренда, то для региональных — формирование кадрового резерва для закрытия позиций в будущем.«Смягчение законодательства и введение профминимума стали важными драйверами молодежной политики бизнеса в отношении подростков, — комментирует Виталий Алтухов, директор по разработке и исследованиям, сооснователь «Профилум» — Привлекая школьников на проектные и постоянные работы, создавая для них адаптированные рабочие места, компании не только знакомят их со своей работой, но и настраивают на дальнейшее развитие в качестве потенциальных сотрудников. Подросткам это помогает узнать о карьерных возможностях своего региона и спланировать свой профессиональный путь, компаниям — подготовить для себя будущих специалистов и укрепить HR-бренд. В глобальном плане все это работает на развитие экономики региона».По данным hh.ru, число вакансий для подростков 14-17 лет летом 2023 года выросло за год в 4,54 раза: если летом 2022 г. работодатели предлагали 1826 вакансий для несовершеннолетних, то в этом году — уже 10 108.Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Осенью 2023 года на hh.ru открыто свыше 5 тыс. вакансий, в которых работодатели обозначили готовность нанять подростков от 14 лет. Чаще всего предлагают работу курьерами (почти 2 тыс. вакансий), промоутерами, продавцами и кассирами (свыше 200 вакансий по каждой специальности). Мы видим, что самое большое число приглашений, отправленных работодателями на резюме соискателей в возрасте 14-18 лет, приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции (административный и обслуживающий персонал), а также HoReCa. В каждой из перечисленных профгрупп число приглашений превышает 50 тысяч. Популярность привлечения молодежи на эти позиции связана с традиционно высокой текучестью персонала, сезонным характером работы и достаточно легким входом. Лидируют по числу отправленных приглашений соискателям 14-16 лет розничная торговля, ИТ, HoReCa, B2B-услуги, а также складская логистика».С 13 июня 2023 года в России действует N 259-ФЗ, который отменяет необходимость согласия органа опеки и попечительства при поиске подработок для подростков от 14 до 18 лет. Теперь им для этого нужно только разрешение родителей. Эта инициатива облегчила несовершеннолетних возможности трудоустройства.​​«Благодаря принятию закона рынок труда для несовершеннолетних стал доступнее. Большинство ребят хотят получать трудовой опыт как можно раньше, профориентироваться, финансово помогать своей семье. Комитет Госдумы по молодёжной политике продолжит работу по новым мерам, стимулирующим работодателей, и расширению возможностей для занятости молодёжи», — председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев.Исследование было проведено осенью 2023 года компаниями «Профилум» и hh.ru для проекта «Билет в будущее». В нем приняли участие представители 145 компаний из более чем 40 регионов России и разных отраслей. Из них 24% — крупный бизнес, 48% — средний, 28% — малый. Также исследование включило в себя 19 глубинных интервью с федеральными и региональными работодателями.Вторым фактором, усилившим интерес компаний к работе со школьниками, стало введение с 1 сентября 2023 года профминимума — комплекса профориентационных мероприятий, направленных на повышение мотивации и осознанности подростков к выбору профессии, будущей карьере и профессиональному развитию.