В ТиНАО организовывают новые маршруты автобусов и электробусов, а также устанавливают современные остановочные пункты.

В ТиНАО организовывают новые маршруты автобусов и электробусов, а также устанавливают современные остановочные пункты.Семимильными шагами развиваются Троицкий и Новомосковский административные округа российской столицы. На новых территориях Москвы активно строится жилая недвижимость, а также необходимые объекты социальной и дорожной инфраструктуры. Особое внимание власти уделяют транспортной системе.Так, в ТиНАО организовывают новые маршруты автобусов и электробусов, а также устанавливают современные остановочные пункты. Сегодня у москвичей есть возможность быстрее и удобнее передвигаться между поселениями, а также добираться до школ, больниц, детских садов, поликлиник, МФЦ, магазинов, станций метро и МЦД.Наземный городской транспорт в Новой Москве не просто увеличивается в количестве, но и прибавляет в качестве, потому что комфорт и безопасность пассажиров являются приоритетом для столичных властей.К примеру, трассы более сорока маршрутов в ТиНАО были улучшены с начала текущего года. Теперь жители Троицка могут с легкостью добраться до второго и четвертого Московских центральных диаметров.Кроме того, в Новой Москве запустили еще четыре маршрута общественного транспорта, а на трех действующих сократили интервалы движения. Дополнительно в округах ввели более 30 остановок и установили порядка 280 современных остановочных павильонов.Запустить современные и экологичные электробусы в ТиНАО позволил открытый в минувшем году самый крупный в Европе парк электробусов. О развитии общественного транспорта в Новой Москве рассказал заместитель главы города по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта на территории ТиНАО по поручению Сергея Собянина. Делаем все, чтобы жители могли еще быстрее и удобнее передвигаться между поселениями, добираться до социальных объектов, станций метро и МЦД", – отметил чиновник.Важно отметить, что российская столицы сегодня является лидером в Европе по количеству электробусов. Причем их число постоянно растет. На данный момент более 1250 экологичных машин обслуживает свыше 100 маршрутов по городу. Также в Москве строят парки для электробусов и расширяют сеть зарядных станций.