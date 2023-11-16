Депутаты Заксобрания задали свои вопросы по проекту бюджета на ближайшие 3 года. Публичные слушания, на котором был представлен главный финансовый документ региона, прошли в Белом доме 15

Депутаты Заксобрания задали свои вопросы по проекту бюджета на ближайшие 3 года. Публичные слушания, на котором был представлен главный финансовый документ региона, прошли в Белом доме 15 ноября. После доклада вице-губернатора Вячеслава Кузина, народные избранники и общественники высказали свои предложения. Прежде чем задать вопрос, депутаты говорили о том, как им понравился доклад первого замгубернатора, отмечая