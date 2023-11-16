С марта по май ковровчанин незаконно срубил 81 сосну вблизи деревни Бабурино. С помощью обманутых знакомых мужчина привез деревья на арендованную им пилораму. Об этом сообщает пресс-служба

С марта по май ковровчанин незаконно срубил 81 сосну вблизи деревни Бабурино. С помощью обманутых знакомых мужчина привез деревья на арендованную им пилораму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Лесоруба признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Он нанес лесному фонду ущерб более чем в 2,5 млн рублей. Нелегального дровосека лишили срубленной