Обманул на десятки миллионов рублей. Ленинский районный суд вынес приговор жителю Владимира, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Как выяснило следствие и суд,

Обманул на десятки миллионов рублей. Ленинский районный суд вынес приговор жителю Владимира, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Как выяснило следствие и суд, подсудимый представлялся брокером – обещал успешно инвестировать деньги доверчивых людей в фондовый рынок. Но вместо этого фигурант создавал видимость, что выплачивал проценты, отчисляя суммы владельцам. Остальные деньги забирал себе. Всего