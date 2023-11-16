«Мороз и солнце»: жителей Владимирской области ожидает арктическое вторжение. И да, наконец-то...

«Мороз и солнце»: жителей Владимирской области ожидает арктическое вторжение.И да, наконец-то выглянет солнце! Правда, это произойдёт в ближайший выходной — 18 ноября (в субботу). А завтра — 17 ноября ожидается переменная облачность, вероятность осадков — 20%. И резкое похолодание неизбежно — температура днём опустится до -4...6°C. Ночью же жителей Владимирской области ожидает -8...10°C.Атмосферное давление, как и обещали специалисты, начнёт повышаться — достигнет 756 мм ртутного столба. А ветер будет пронизывающим и северным, до 3 метров в секунду.«В ЦФО атмосферное давление будет расти, небольшие осадки пройдут лишь местами...» - поясняют специалисты Гидрометцентра России.Метеорологи предсказывают, что суббота (18 ноября) станет самым холодным днем с начала осени! Но при этом выглянет долгожданное солнце во Владимирской области.Время — морозное, но прекрасное для астрономических наблюдений в ночное время.Это интересно!Специалисты Гидрометцентра предполагают, что ближе к середине следующей недели может сформироваться снежный покров, высота которого может достичь 3–8 см. Так что ждём снегопады с 20-го ноября.Народный прогноз погоды на 17 ноября:«Мыши к людям пришли – зима будет суровой, морозной»;«Вокруг солнца круги появились – к снежной буре»;«Снег не тает – весной ждите много подснежников»;«На небе появились волнистые облака – к непогоде»;«На закате небо позеленело – к солнечному дню».Фото: pxfuel.com