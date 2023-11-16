Женщины передавали денежные средства для помощи своим родственникам.

52-летняя жительница Москвы обманула двух пенсионерок на 300 тысяч рублей. Они перечисляли деньги на помощь своим родственникам, сообщили в Прокуратуре Владимирской области.Женщина решила улучшить материальное положение и с помощью соцсетей вступила в сговор с подельником, чья личность не установлена. Злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственник является виновником ДТП, уберечь их от уголовной ответственности возможно с помощью денег. После выезжала на место и забирала денежные средства, часть которых переводила сообщнику.В июле текущего года жертвой мошенников стала пожилая жительница Гусь-Хрустального. Для правдоподобности её попросили подписать документ о мировом соглашении с пострадавшим ДТП, завернуть в него наличные и передать женщине. Таким образом, они забрали у пенсионерки 200 тысяч рублей. По этой же схеме злоумышленники обманули другую 83-летнюю женщину на 100 тысяч рублей.Дело будет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд. За совершение каждого преступления женщине грозит до пяти лет лишения свободы.