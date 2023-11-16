Юные фигуристы из региональной столицы отлично выступили на всероссийских и областных соревнованиях по фигурному катанию «Владимир – летопись России».

Юные фигуристы из региональной столицы отлично выступили на всероссийских и областных соревнованиях по фигурному катанию «Владимир – летопись России». Наши земляки завоевали медали всех достоинств. Об этом сообщила городской администрации.Состязания проходили 12 и 13 ноября и собрали свыше 140 фигуристов из 16 городов Российской Федерации, в том числе из Москвы и Нижнего Новгорода.Владимирский спортсмен Максим Юрин завоевал золото в программе третьего юношеского разряда. Серебро забрал Афанасий Крайнов, а бронзовую медаль – Варвара Степанова. Ещё одну золотую награду взяла Екатерина Новикова по программе кандидатов в мастера спорта.Земляки от души поздравляют фигуристов и их тренеров.