Во время очередной рабочей поездки в райцентр Вязниковского района губернатор Владимирской области Александр Авдеев дал распоряжение местным властям отремонтировать разбитую дорогу в Кировском переулке микрорайона Нововязники.

Во время очередной рабочей поездки в райцентр Вязниковского района губернатор Владимирской области Александр Авдеев дал распоряжение местным властям отремонтировать разбитую дорогу в Кировском переулке микрорайона Нововязники. Поручение наконец-то выполнили, дорогу заасфальтировали. Об этом руководитель 33-го региона сообщил в своём .Александр Авдеев отметил, что Нововязники были присоединены к Вязникам в 2000-х годах. С тех пор новый городской микрорайон динамично развивается. Так, после прошлогоднего визита губернатора здесь было отремонтировано помещение под местный клуб. Теперь в нём занимаются и проводят встречи нововязниковцы всех возрастов. Также в микрорайоне построили новую амбулаторию.