Об этом сообщили в «Юрьев-Польских известиях.

Фархат Габдуглалеев, боец на зоне СВО, спас своего товарища-сослуживца, будучи раненым. Мужчина родом из посёлка Энтузиаст Юрьев-Польского района. Об этом рассказали в «Юрьев-Польских известиях».Это произошло 7 октября во время боя в ДНР. Мужчину тяжело ранили в ногу, он добирался до ближайшего оврага. На своём пути он и увидел раненого бойца, которому помог добраться до укрытия. Это около 200 метров.Вскоре, после связи с доктором части, на место прибыла группа эвакуации, обоих отправили в медчасть, откуда вертолётом доставили в столицу. Сейчас Фархату сделали несколько операций, но это ещё не всё. Врачи говорят, что ходить будет.Летом этого года мужчину также удостоили медали «За отвагу».