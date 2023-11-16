Его планируют разместить на базе спортшколы, которая находится на улице Красная звезда, 17. Там мальчики и девочки в группах до 4 лет, до 16 лет и до 18 лет смогут профессионально заниматься

Его планируют разместить на базе спортшколы, которая находится на улице Красная звезда, 17. Там мальчики и девочки в группах до 4 лет, до 16 лет и до 18 лет смогут профессионально заниматься баскетболом, написал губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Кроме того, центр будет еще и интернатом, то есть дети смогут там жить, учиться, тренироваться.