Юные спортсмены будут жить, учиться и тренироваться в центре

Региональный центр по баскетболу планируют создать во Владимирской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Александр Авдеев.Базой для центра станет спорт школа на улице Красная звезда в Собинке. По словам губернатора, там уже хорошо выстроена работа с юниорами, есть тренеры и поддержка администрации. Местные власти уже приготовили предложения по реконструкции комплекса спортшколы.В региональный центр будут принимать ребят, хорошо зарекомендовавших себя в спортшколах разных городов региона. Юные спортсмены будут жить, учиться и тренироваться в центре.«Надеемся приступить к созданию центра в ближайшие два года», - подытожил Авдеев.Напомним, владимирские фигуристы отличились .