Руководитель гуманитарного центра Общественной палаты города Владимира Дмитрий Жученко рассказал,...

Руководитель гуманитарного центра Общественной палаты города Владимира Дмитрий Жученко рассказал, зачем везут книги в Докучаевск.Мыслить, говорить и читать по-русски свободно. В подшефный Докучаевск доставили книги, собранные владимирцами.Несколько месяцев жители областной столицы собирали литературу для соотечественников.О поездке на Донбасс "Вестям" рассказал руководитель гуманитарного центра Общественной палаты города Владимира Дмитрий Жученко.