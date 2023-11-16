Счетная палата заявила, что во Владимирской области неэффективно используются бюджетные средства,...

Счетная палата заявила, что во Владимирской области неэффективно используются бюджетные средства, выделенные на лекарства льготникам.15 ноября на официальном сайте Счетной палаты Владимирской области появились информация о результатах проверки законности и эффективности расходования средств, выделенных на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.Выяснилось, что общий объем расходов на обеспечение льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания увеличился с 2,7 до 3,0 млрд рублей и превысил аналогичные расходы других субъектов Центрального федерального округа.Цитируем:«Несмотря на ежегодное увеличение расходов областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Владимирской области, использование бюджетных средств осуществляется неэффективно. Созданная Министерством здравоохранения Владимирской области система ЛЛО не способствует рациональному использованию государственных ресурсов...»Выяснилось, что на сегодняшний день в данном «процессе» кроме 41 медицинской организации принимают участие 5 структур, но ни одна из них, увы, «не реализует свои полномочия в полном объеме», поясняют в Счетной палате Владимирской области.Важно:Были установлены многочисленные факты нарушений должностными лицами МЗВО, «Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области», «Медицинского информационно-аналитического центра» действующего законодательства, в том числе - регулирующего закупочную деятельность и пр.И как итог — во Владимирской области — неэффективное управление системой «ЛЛО».Именно это привело к тому, что растут объемы невостребованных лечебных лекарственных препаратов, неоправданные и излишние расходы областного бюджета.Парадокс заключается в том, что при этом потребность населения (тех пациентов, кому это действительно нужно) в лекарственных лечебных препаратах в полном объеме... не удовлетворяется.Фото: pxfuel.com