Жизнь на высоких скоростях, постоянные стрессы и переутомление нередко приводят к состоянию хронической усталости, когда уже с утра нет ни сил, ни желания действовать. Большинство людей знают, что это такое, однако в официальной медицине данного диагноза нет. На практике врачи ориентируются на совокупность симптомов и назначают соответствующее лечение. О природе неприятного заболевания и современных способах терапии рассказывает Оксана Цышкова – педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов и автор книги Окситоциновая эволюция.
Жизнь на высоких скоростях, постоянные стрессы и переутомление нередко приводят к состоянию хронической усталости, когда уже с утра нет ни сил, ни желания действовать. Большинство людей знают, что это такое, однако в официальной медицине данного диагноза нет. На практике врачи ориентируются на совокупность симптомов и назначают соответствующее лечение. О природе неприятного заболевания и современных способах терапии рассказывает Оксана Цышкова – педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов и автор книги "Окситоциновая эволюция".
Проявления синдрома хронической
усталости
Если даже после ночного
отдыха вы ощущаете слабость и отсутствие энергии, то это является поводом для
беспокойства. Какие еще симптомы могут сигнализировать о развитии недуга:
прокрастинация;
зевота, заторможенность мышления, желание отдохнуть после приема пищи;
головокружение при резком вставании;
ночные пробуждения и страхи;
тремор рук при волнении;
нежелание отстаивать свою позицию;
различные фобии как признак глубокой стадии выгорания.
Диагностика синдрома
хронической усталости
Вас должны насторожить клинические проявления сразу
нескольких тревожных симптомов, не связанных с каким-либо конкретным
заболеванием. Синдром хронической усталости диагностируется на основании не
менее двух признаков, которые не проходят в течение одного месяца:
Общая слабость;
Снижение работоспособности;
Частые ОРВИ;
Предменструальный синдром;
Головокружения;
Нестабильное сердцебиение;
Головные боли и мигрени;
Фибромиалгии — мышечные боли неясной
этиологии;
Панические атаки и страхи (при запущенном
процессе);
Нарушения сна и склонность к хроническим
тревожным расстройствам.
Природа синдрома
хронической усталости
Главной причиной
болезненного состояния считается разрушающий стресс, который называют также
дистресс-синдромом. О подобном явлении писал еще Ганс Селье в 30-х годах
прошлого столетия. Заболевание выражается в общем адаптационном синдроме,
состоящем из трех фаз:
Тревога, которая возникает в течение
первых 24-48 часов после чрезвычайного раздражителя. Устойчивость организма
после первоначального снижения повышается.
Сопротивление или резистентность. Высокий
уровень устойчивости сохраняется, если не превышены компенсаторные
возможности.
Истощение (дистресс). В ответ на мощное
негативное воздействие происходит утрата энергетических ресурсов.
От того, на какой стадии
вы находитесь, зависит не только здоровье, но и качество жизни. Поэтому каждому
человеку необходимо уделять внимание своему самочувствию. Как можно проверить
себя и понять, все ли в порядке?
Стадия мобилизации
Вы активны, успеваете
сделать все самое главное, заботитесь о других и о себе, после пробуждения
чувствуете себя вполне отдохнувшим, засыпаете легко. Это состояние означает,
что кортизол на пике: надпочечники могут вырабатывать достаточное количество
гормона в ответ на стресс.
Стадия выдерживания
Вы устали, но
по-прежнему должны все успевать, поэтому приходится поднажать. Вам трудно
уснуть, а после пробуждения все чаще появляется желание поваляться в кровати. На
этой стадии организм уже настаивает на более длительном отдыхе, возможны проблемы
с весом, становится сложнее уговорить себя заняться спортом, усугубляются
бессонница и раздражительность.
Стадия невыдерживания
Вы хотите, чтобы вас
оставили в покое. Вы устали, расстроены, плохо спите, тяжело просыпаетесь, весь
день чувствуете себя разбитым. Это стадия истощения ресурсов, которая влечет за
собой дисбаланс всей гормональной сферы и системную дисфункцию. Уровень энергии
падает, внутренняя батарейка разряжена более чем на две трети.
"Я на нуле!": что
делать?
Если вы понимаете, что
находитесь на пределе, необходимо включить режим энергосбережения. Пришло время
пополнять запасы, потому что следующая фаза является терминальной.
Это аварийная ситуация,
и без серьезного медицинского вмешательства из нее не выкарабкаться. На таком
уровне психозы, депрессии и панические атаки лечатся только медикаментозно, но
одних лекарств недостаточно для полного восстановления. Что можно сделать
самостоятельно:
настроить сон, особенно если нарушены биоритмы и режим;
выгружать дистресс специализированными медленными упражнениями —
нейрогимнастикой с акцентом на удлиненный выдох, медитативными техниками;
на время отложить длительные кардио – и силовые тренировки. Прогулки в
парке, йога, массаж, плавание — максимально допустимая активность на ближайшие
месяцы.
Для восстановления
бодрости потребуется не менее 4-6 месяцев, ведь вам предстоит воссоздать то,
что рушилось годами — ваш энергетический ресурс. Проявите заботу о себе,
помните, что именно хронический дистресс в запущенной форме — основной фактор
большинства серьезных проблем со здоровьем.