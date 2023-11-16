Жизнь на высоких скоростях, постоянные стрессы и переутомление нередко приводят к состоянию хронической усталости, когда уже с утра нет ни сил, ни желания действовать. Большинство людей знают, что это такое, однако в официальной медицине данного диагноза нет. На практике врачи ориентируются на совокупность симптомов и назначают соответствующее лечение. О природе неприятного заболевания и современных способах терапии рассказывает Оксана Цышкова – педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов и автор книги Окситоциновая эволюция.

Жизнь на высоких скоростях, постоянные стрессы и переутомление нередко приводят к состоянию хронической усталости, когда уже с утра нет ни сил, ни желания действовать. Большинство людей знают, что это такое, однако в официальной медицине данного диагноза нет. На практике врачи ориентируются на совокупность симптомов и назначают соответствующее лечение. О природе неприятного заболевания и современных способах терапии рассказывает Оксана Цышкова – педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов и автор книги "Окситоциновая эволюция".Проявления синдрома хроническойусталостиЕсли даже после ночногоотдыха вы ощущаете слабость и отсутствие энергии, то это является поводом длябеспокойства. Какие еще симптомы могут сигнализировать о развитии недуга:прокрастинация;зевота, заторможенность мышления, желание отдохнуть после приема пищи;головокружение при резком вставании;ночные пробуждения и страхи;тремор рук при волнении;нежелание отстаивать свою позицию;различные фобии как признак глубокой стадии выгорания.Диагностика синдромахронической усталостиВас должны насторожить клинические проявления сразунескольких тревожных симптомов, не связанных с каким-либо конкретнымзаболеванием. Синдром хронической усталости диагностируется на основании неменее двух признаков, которые не проходят в течение одного месяца:Общая слабость;Снижение работоспособности;Частые ОРВИ;Предменструальный синдром;Головокружения;Нестабильное сердцебиение;Головные боли и мигрени;Фибромиалгии — мышечные боли неяснойэтиологии;Панические атаки и страхи (при запущенномпроцессе);Нарушения сна и склонность к хроническимтревожным расстройствам.Природа синдромахронической усталостиГлавной причинойболезненного состояния считается разрушающий стресс, который называют такжедистресс-синдромом. О подобном явлении писал еще Ганс Селье в 30-х годахпрошлого столетия. Заболевание выражается в общем адаптационном синдроме,состоящем из трех фаз:Тревога, которая возникает в течениепервых 24-48 часов после чрезвычайного раздражителя. Устойчивость организмапосле первоначального снижения повышается.Сопротивление или резистентность. Высокийуровень устойчивости сохраняется, если не превышены компенсаторныевозможности.Истощение (дистресс). В ответ на мощноенегативное воздействие происходит утрата энергетических ресурсов.От того, на какой стадиивы находитесь, зависит не только здоровье, но и качество жизни. Поэтому каждомучеловеку необходимо уделять внимание своему самочувствию. Как можно проверитьсебя и понять, все ли в порядке?Стадия мобилизацииВы активны, успеваетесделать все самое главное, заботитесь о других и о себе, после пробуждениячувствуете себя вполне отдохнувшим, засыпаете легко. Это состояние означает,что кортизол на пике: надпочечники могут вырабатывать достаточное количествогормона в ответ на стресс.Стадия выдерживанияВы устали, нопо-прежнему должны все успевать, поэтому приходится поднажать. Вам трудноуснуть, а после пробуждения все чаще появляется желание поваляться в кровати. Наэтой стадии организм уже настаивает на более длительном отдыхе, возможны проблемыс весом, становится сложнее уговорить себя заняться спортом, усугубляютсябессонница и раздражительность.Стадия невыдерживанияВы хотите, чтобы васоставили в покое. Вы устали, расстроены, плохо спите, тяжело просыпаетесь, весьдень чувствуете себя разбитым. Это стадия истощения ресурсов, которая влечет засобой дисбаланс всей гормональной сферы и системную дисфункцию. Уровень энергиипадает, внутренняя батарейка разряжена более чем на две трети."Я на нуле!": чтоделать?Если вы понимаете, чтонаходитесь на пределе, необходимо включить режим энергосбережения. Пришло времяпополнять запасы, потому что следующая фаза является терминальной.Это аварийная ситуация,и без серьезного медицинского вмешательства из нее не выкарабкаться. На такомуровне психозы, депрессии и панические атаки лечатся только медикаментозно, ноодних лекарств недостаточно для полного восстановления. Что можно сделатьсамостоятельно:настроить сон, особенно если нарушены биоритмы и режим;выгружать дистресс специализированными медленными упражнениями —нейрогимнастикой с акцентом на удлиненный выдох, медитативными техниками;на время отложить длительные кардио – и силовые тренировки. Прогулки впарке, йога, массаж, плавание — максимально допустимая активность на ближайшиемесяцы.Для восстановлениябодрости потребуется не менее 4-6 месяцев, ведь вам предстоит воссоздать то,что рушилось годами — ваш энергетический ресурс. Проявите заботу о себе,помните, что именно хронический дистресс в запущенной форме — основной факторбольшинства серьезных проблем со здоровьем.