«Сияние да Винчи» и сближение Луны с Венерой можно будет наблюдать из любого уголка Владимирской...

«Сияние да Винчи» и сближение Луны с Венерой можно будет наблюдать из любого уголка Владимирской области.Этот ноябрь богат на удивительные астрономические явления! Главное — их не пропустить. И по прогнозам синоптиков — к субботе (18 ноября) небо будет идеальным для наблюдений. Облака рассеются, а тучи уйдут. Надолго ли? Это главный вопрос.«Сияние да Винчи»Пока погода на не очень радует чистым небом, но до 17 ноября, на юго-западе в ночном небе после захода солнца (при благоприятных метео условиях) можно увидеть Луну, которая будет освещена лишь частично. Волшебный полумесяц, не иначе!16 ноября лишь 14% Луны будет освещено солнечным светом, а 17 ноября – 23%.В эту же ночь появится так называемое «сияние да Винчи», когда на темной стороне Луны можно увидеть солнечный свет, отраженный от Земли.Пик метеорного потокаВ пятницу и субботу, 17 и 18 ноября в ночном небе появятся “падающие звезды”, то есть наступит пик метеорного потока Леониды. Он представляет собой обломки 55P/Темпеля — Туттля и считается одним из самых сильных метеорных потоков. Об этом мы уже сообщали ранее.«Ловим» звёзды и загадываем желания!«Сближение» Юпитера и ЛуныНа следующей неделе - 24 и 25 ноября, после захода Солнца, на востоке можно будет увидеть Луну. Она будет освещена Солнцем на 93%.А в пятницу Луна будет находиться над Юпитером, который всегда кажется особенно ярким после «противостояния».25 ноября Луна будет светить еще ярче, но в этот раз её можно будет увидеть ниже Юпитера.Конечно, оба объекта находятся далеко друг от друга и их сближение – это оптическая иллюзия.Полюбоваться явлением можно будет только при благоприятных погодных условиях.Фото: pxfuel.com