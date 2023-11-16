Смотрите Вести в 14.30: В какие муниципалитеты ее направят спецтехнику.
На финише!
Сколько...
Смотрите "Вести" в 14.30: В какие муниципалитеты ее направят спецтехнику.
На финише!
Сколько будет светофоров и какие появятся знаки? Последние приготовления. Стало известно, когда во Владимире открою Рпенский проезд.
Зима близко...
В регион пришла первая партия спецмашин. В какие муниципалитеты ее направят?
- Очаги культуры.
И возрождение сельских домов культуры. Как попасть в региональную госпрограмму?