Собственные доходы Владимирской области продолжают расти, а дефицит - снижаться. В Белом доме...

Собственные доходы Владимирской области продолжают расти, а дефицит - снижаться.В "Белом доме" прошли публичные слушания по проекту областного бюджета. О перспективах на ближайшую трехлетку расскажет Александр СыпченкоПроект областного бюджета на ближайшую трехлетку как и состав участников публичных слушаний по сравнению с прошлым годом претерпел ряд существенных изменений. Депутаты Законодательного собрания 8-го созыва, общественники и чиновники внимательно изучают каждую статью расходов главного документа области. Доходная часть бюджета в среднем составит 95 миллиардов в год. Налоговые и не налоговые поступления к концу 26-го должны увеличится более чем на 10 процентов, отмечают эксперты. Основная доля расходов в следующем году, традиционно, пойдет на социальную сферу.Ирина Тулякова, председатель Счетной палаты Владимирской области:- Наш анализ показывает, что в 2024 году планируется начать строительство 44 новых объектов стоимостью более 10 с половиной миллиардов рублей.Средства пойдут и на лекарственное обеспечение, спорт, образование, реформирование сферы ЖКХ. "Резерв" на ремонт муниципальных дорог увеличат до 2 миллиардов рублей. Такая же сумма уйдет на развитие сельского хозяйства и рыболовства. Участники публичных слушаний отметили, что органам местного самоуправления в муниципалитетах необходимо в самое ближайшее время повысить эффективность использования субсидий и субвенцией из областной казны.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Очень серьезная проблема с реализацией, особенно расходов инвестиционного характера и именно в муниципальных образованиях, поскольку основное строительство идет в области именно по муниципальным объектам.Уже к 2026 году прогнозируется снижение уровня дефицита бюджета практически до нуля. Сейчас этот показатель составляет 10 процентов.Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Владимирской области:Не все ассигнования из федерального бюджета еще распределены, мы ждем 2 чтения федерального бюджета и поймем сколько еще дополнительно Владимирская область получит в 2024 году.Ольга Хохлова -председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Еще раз хочу уверить наших жителей, что все социальные гарантии, государственные, наше правительство, наш бюджет выполнит 100 процентов.Фронт работ на ближайшую трехлетку определен. Главными задачами "на местах" останутся - укрепление доходной базы за счет налоговых отчислений, успешная реализация нацпроектов, а также участие во всех областных программах.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв Вести Владимир