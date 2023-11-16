Спортсмены из Владимирской области отмечают Всемирный день самбо. Ровно 85 лет назад Всесоюзный...

Спортсмены из Владимирской области отмечают Всемирный день самбо.Ровно 85 лет назад Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал указ о развитии борьбы под названием «Самооборона без оружия».В 20-х годах прошлого века исследователь мировых боевых искусств и национальных видов борьбы Анатолий Харлампиев (и его коллеги) – практики-военные инструкторы Василий Ощепков и Виктор Спиридонов объединили в единую систему больше тысячи приемов известных видов борьбы.Новый вид единоборств стали практиковать на Московских окружных курсах инструкторов спорта и допризывной подготовки.В 1928 году ученики Виктора Спиридонова одержали яркую победу на Всесоюзной спартакиаде. На нее приехали представители других стран, в их числе и очень сильная команда немецких специалистов джиу-джитсу. Но все они оказались повержены представителями нового вида борьбы. Интересно, что тогда она называлась «САМ» или «САМОЗ».Термин самбо – самооборона без оружия появился позже, а официально был признан только в 1947 году.С 2014 года самбо является базовым видом спорта во Владимирской области, интерес к которому постоянно растёт, отмечает Правительство региона.Наши спортсмены неоднократно становятся победителями крупнейших соревнований.Так, совсем недавно Антон Коновалов стал победителем финальной схватки на Чемпионате мира по самбо.Поздравляем всех тренеров, спортсменов и любителей самбо с праздником!Фото: пресс-служба Правительства Владимирской областиЧитайте и смотрите также:В турнире по самбо в Суздале приняли участие более 300 сильнейших спортсменовhttps://vladtv.ru/sports/142149/Во Владимирской области занятия самбо войдут в школьную программуhttps://vladtv.ru/society/142044/В Чемпионате МВД по самбо в Суздале принимают участие более 700 спортсменов из 52 регионовhttps://vladtv.ru/sports/141528/