Спортсмены из Владимирской области отмечают Всемирный день самбо.
Ровно 85 лет назад Всесоюзный...
Спортсмены из Владимирской области отмечают Всемирный день самбо.
Ровно 85 лет назад Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал указ о развитии борьбы под названием «Самооборона без оружия».
В 20-х годах прошлого века исследователь мировых боевых искусств и национальных видов борьбы Анатолий Харлампиев (и его коллеги) – практики-военные инструкторы Василий Ощепков и Виктор Спиридонов объединили в единую систему больше тысячи приемов известных видов борьбы.
Новый вид единоборств стали практиковать на Московских окружных курсах инструкторов спорта и допризывной подготовки.
В 1928 году ученики Виктора Спиридонова одержали яркую победу на Всесоюзной спартакиаде. На нее приехали представители других стран, в их числе и очень сильная команда немецких специалистов джиу-джитсу. Но все они оказались повержены представителями нового вида борьбы. Интересно, что тогда она называлась «САМ» или «САМОЗ».
Термин самбо – самооборона без оружия появился позже, а официально был признан только в 1947 году.
С 2014 года самбо является базовым видом спорта во Владимирской области, интерес к которому постоянно растёт, отмечает Правительство региона.
Наши спортсмены неоднократно становятся победителями крупнейших соревнований.
Так, совсем недавно Антон Коновалов стал победителем финальной схватки на Чемпионате мира по самбо.
Поздравляем всех тренеров, спортсменов и любителей самбо с праздником!
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области
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