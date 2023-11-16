Трагедия во Владимирской области: при ремонте дома культуры в городе Петушки рабочий сорвался с...

Трагедия во Владимирской области: при ремонте дома культуры в городе Петушки рабочий сорвался с крыши.Прокуратурой Петушинского района взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной СУ СК России по Владимирской области по факту падения рабочего с крыши районного дома культуры в городе Петушки.Известно, что трагедия произошла вчера — 15 ноября (2023 года). Очевидцы сообщают: работы велись без ограждения и страховки.«Контракт на ремонт кровли заключен МБУК «Петушинский районный дом культуры» с одной из подмосковных организаций. Вечером 15 ноября произошло падение одного из рабочих с крыши здания...» - подтвердили информацию в пресс-службе региональной прокуратуры.Увы, мужчина погиб. В связи с этим прокуратурой района организована проверка соблюдения требований законодательства при исполнении указанного контракта в целом.Фото: https://vk.com/wall-62024075_417178