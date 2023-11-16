Речь об участке в Кировском переулке. В своем телеграм-канале Александр Авдеев сообщил, что в августе по результатам рабочей поездки и встречи с нововязниковцами давал соответствующее

Речь об участке в Кировском переулке. В своем телеграм-канале Александр Авдеев сообщил, что в августе по результатам рабочей поездки и встречи с нововязниковцами давал соответствующее распоряжение. В прошлом году в Нововязниках отремонтировали помещение для клуба, а также построили новую амбулаторию. В прошлом году сообщалось, что на 2024 год намечен ремонт в поликлинике. Присоединяйтесь к нам