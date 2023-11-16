В одном из микрорайонов Владимира построят новую поликлинику и стационар. Речь идёт про микрорайон...

В одном из микрорайонов Владимира построят новую поликлинику и стационар.Речь идёт про микрорайон Оргтруд. Как стало известно, Владимирская городская больница №7 заключила договор с ГУП «Владимиргражданпроект» на разработку «предпроекта» новой поликлиники и стационара с отделением скорой медицинской помощи.Сообщается, что общая площадь земельного участка для строительства составит 11,5 тысяч квадратных метров. Сначала будет построена поликлиника, а затем здание стационара. Здания будет соединять наземный переход.Примерная расчётная численность прикреплённого населения Городской больницы №7 - более 20 000 человек.Новое учреждение будет специализироваться на оказании помощи пациентам пожилого возраста, а также на медицинской реабилитации.В здании стационара будут входить:отделение скорой медицинской помощи;отделение интенсивной терапии;отделение медицинской реабилитации взрослых (30 коек) для пациентов с соматическими заболеваниями;гериатрическое отделение (30 коек).Фото: pxfuel.com