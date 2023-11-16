Трагедия произошла вечером 15 ноября. 50-летний мужчина ремонтировал крышу районного ДК, сообщили в Следкоме. Мужчина упал с высоты двухэтажного здания и разбился насмерть. По факту гибели

Трагедия произошла вечером 15 ноября. 50-летний мужчина ремонтировал крышу районного ДК, сообщили в Следкоме. Мужчина упал с высоты двухэтажного здания и разбился насмерть. По факту гибели Следственный комитет проводит процессуальную проверку. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, в том числе, был ли у рабочего страховочный трос и каким образом он сорвался с крыши. В петушинской