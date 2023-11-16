В случае возникновения чрезвычайных ситуаций всего 88% жителей 33-го региона смогут услышать громкоговорители и сирены.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций всего 88% жителей 33-го региона смогут услышать громкоговорители и сирены. Об этом сообщили .О работе систем оповещения населения владимирским журналистам рассказали сотрудники МЧС в ходе месячника ГО. Отмечается, что хуже всего с данным вопросом дела обстоят в Селивановском и Меленковском районах.Временно исполняющий обязанности замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Тимофеев отметил, что все недостатки известны, работа ведётся. Довести необходимую информацию до жителей можно и другими методами, в том числе через радиовещание.