В Собинке завершён первый этап благоустройства Бульвара Чайковского. В Собинке в 2023 году...

В Собинке завершён первый этап благоустройства Бульвара Чайковского.В Собинке в 2023 году стартовало благоустройство Бульвара Чайковского. На сегодняшний день, как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, завершён первый этап.Известно, что подрядная организация заасфальтировала прогулочную зону и установила новые бордюры на всём протяжении тротуара.Отмечается, что фонари уличного освещения заменены на новые, светодиодные.«Обустроена дорожка из тротуарной плитки с большим кругом в центре, где установили вместительные радиальные скамейки и урны для мусора. Бульвар Чайковского уже становится центром притяжения для жителей города. Там проводятся различные массовые мероприятия, детские праздники...» - рассказывают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Это интересно!Всего во Владимирской области в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» запланировано благоустроить 140 территорий: 108 дворов и 32 общественных пространства. На выполнение работ направлено 496,3 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Владимирской области